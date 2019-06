„Mám tu jeden problém.“ Štěpán Hebík alias 7krát3 provokuje klipem Promiň

Ostatní interpreti ho ale za počin chválí. Píseň vyšla na youtubovém kanálu BiggBoss. Stejnojmenný label na české hudební scéně figuruje řadu let a má spoustu fanoušků. Hebík je jeho novým členem, nyní vystupuje pod pseudonymem 7krát3.

Sólový projekt připravoval Hebík už v čase, kdy zpíval jako frontman v kapele Pub Animals. Svou hudbu pak pouštěl různým producentům, až ho jeden z nich odkázal na BiggBoss, kde je jednou z hlavních tváří Vladimir 518.

„Sám mi volal. Sešli jsme se a plácli si. Ne každý předtím dával mému stylu šanci. Někdo říkal, že to v Česku nikoho zajímat nebude. Já ale chtěl přijít s něčím, co tu doteď nemělo místo,“ líčí muzikant.

Píseň Promiň, která má na YouTube už přes 100 tisíc zhlédnutí, nahrál Štěpán Hebík ve svém studiu v centru Českých Budějovic. Premiérový sólový počin vydal na konci května.

„Když jsem slyšel nahrávku od budějovického producenta Romana Špičky, úplně mě to vybízelo napsat a zazpívat do ní něco s touto tematikou. Že některé věci zkrátka přicházejí dříve, než by měly,“ naráží na svůj eroticky laděný text. „Nebylo záměrem dělat z toho něco nutně kontroverzního, divného. Každopádně jsem čekal, že to lidi buď budou milovat, nebo nenávidět,“ pokračuje 7krát3.

Na to, že nové video vyvolá rozporuplné komentáře, ho prý upozorňoval i Vladimir 518. „Byl jsem na to připravený. V čase vydání jsem seděl u počítače a v prvních pěti minutách tam skákaly ty negativní ohlasy. Zděsil jsem se. Pak jsem se tomu ale začal smát, protože některé komentáře byly tak šílené, že se k videoklipu vlastně hodily,“ prozrazuje 29letý umělec.

Kritika ho tolik mrzet nemusí, protože na sociálních sítích jeho píseň vyzdvihli známější čeští hudebníci, především z hiphopové a rapové sféry.

V kapele Pub Animals používal zpěvák přezdívku Jaquin Step, 7krát3 pro něj znamená začátek nového tvůrčího období. Hudebně se musel hodně posunout. Jeho kapela hrála reggae, čerstvý sólový projekt však má nejblíže k R’n’B.

„Ty žánry nejsou tolik odlišné, jak by se mohlo zdát. Výzva je pro mě přepnout z angličtiny do češtiny. Nikdy jsem ve škole při slohu nezářil. Největší změna tak pro mě je napsat český text a dobře ho zazpívat,“ poznamenává 7krát3.

O hudební zázemí měl v dětství postaráno. Muzikant byl už jeho dědeček. Otec Jiří Hebík zpívá a vede kapelu HE Band, matka učí hrát na příčnou flétnu. „Rodiče mě hudebně ovlivnili. Když jsem byl malý, hrály nám doma hudební vzory. Teď se k nim rád vracím. A baví mě, když někdo starou a kvalitní muziku spojí s něčím novým, moderním,“ říká Hebík.

Sám ovládá hru na pozoun nebo piano. „Umím si na nástrojích složit hudbu. Ale nikdy ze mě nebude chlápek, co si sedne v baru za piano a hodinu bude hrát hostům,“ podotýká. Vzpomíná, jak v dětství nesnášel cvičení na nástroj. „Do patnácti let jsem se učil na piano a pamatuju si krušné chvíle, jak mi máma rovnala prsty na klávesy,“ vypráví.

Hned vedle studia má zřízenou fyzioterapeutickou ordinaci. „Často funguju tak, že od klientů přecházím rovnou k muzice,“ usmívá se. Své skladby klientům nepouští. Fyzioterapie vyžaduje velké soustředění. „Někteří ani nevědí, že dělám hudbu. Je to možná dobře, protože by se mohli začít stydět, což je ve fyzioterapii překážkou. Důležitá je při ní naopak komunikace a otevřenost,“ mluví Hebík ze zkušenosti.

Už má další videoklip

Obor vystudoval, přesto se hudby nikdy nevzdal. „Možná teď v mém životě postupně převáží muzika. Práce v ordinaci se ale nechci vzdát úplně. Ohromně mě to naplňuje, je to hlavně užitečná a důležitá činnost,“ přemýšlí. Když zrovna neléčí pacienty nebo nezkouší ve studiu, věnuje se malému synovi.

A jak je to s oblíbenými Pub Animals? „Kapela je v jakési fázi spánku na dobu neurčitou. Členové se rozprchli po republice a po světě. Třeba můj bratr tráví větší část roku v Asii. Každý si nyní jdeme vlastní cestou, a co bude dál, nevím,“ přiznává Hebík.

Na YouTube už má další klip. 7krát3 představil novinku s názvem Pobývám tu, v níž se odehrává jiné téma, ne sexistické a nadsázkové. Muziky má podle vlastních slov připraveno více. V prosinci plánuje vydat své debutové EP, které bude k zakoupení i na vinylu.