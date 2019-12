Karlovy Vary budou prvním městem v Česku, které pokryje mobilní síť 5G

Memorandum o spolupráci mezi městem a poskytovatelem mobilních služeb je podepsané od července letošního roku.

V rámci mezinárodního filmového festivalu totiž operátor testoval nejmodernější síť právě v Karlových Varech, odkud se uskutečnil první holografický rozhovor v reálném čase v Česku. Vysílač pak ve městě zůstal.



„S 5G sítí počítáme v rámci naší Strategie 2040,“ konstatoval první náměstek primátorky Tomáš Trtek. Moderní technologie, která je v Evropě zatím v plenkách, podle jeho názoru pomůže rozvinout lázeňství i cestovní ruch. „Navíc přitáhne do Karlových Varů technologické firmy, které zde budou chtít vyzkoušet právě 5G síť,“ slibuje si od projektu Trtek.

Podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové by ovšem tato technologie mohla najít uplatnění i ve městě samotném. „Do budoucna je například možné na síť napojit aplikace dopravního podniku,“ naznačila.

Technologie podporuje také takzvanou rozšířenou (augmentovanou) realitu. S tou už mají v Karlových Varech své zkušenosti. Návštěvníky města už déle než půl roku provádí po Mlýnské kolonádě virtuální Karel IV. I v tomto případě byly Karlovy Vary průkopníkem.

Zavedení 5G sítě by mohlo přispět k rozšíření virtuálního průvodce městem. Podle Pavla Boušky, duchovního otce tohoto projektu, se nabízí více možností. „Například průvodce po filmových místech, skvostech architektury či léčebných pramenech,“ řekl.

Vše se ovšem bude odvíjet od aukce kmitočtů pro 5G sítě. Ta by se podle Českého telekomunikačního úřadu měla uskutečnit v lednu příštího roku. „Původně jsme předpokládali, že se budou kmitočty dražit už letos na podzim,“ uvedl Václav Kubík, zástupce společnosti Vodafone pro Karlovarský kraj.

Prodlevy v aukci jsou podle jeho slov důvodem, proč zatím 5G síť v Karlových Varech zkouší pouze tento operátor. „Předběžný zájem o tuto možnost jsme ale už zaznamenali. Možnosti 5G by v Karlových Varech chtěla vyzkoušet správa IT z Plzně,“ naznačil možnosti do budoucna Kubík.

Do budoucna se pokrytí 5G sítí v regionu zcela jistě rozroste. Potřebovat ji bude automobilka BMW, která začne v příštím roce budovat na Podkrušnohorské výsypce své vývojové centrum.

V něm chce testovat i autonomní vozy. Právě ty jsou na superrychlé síti, která je schopna přenášet data v reálném čase, závislé.

V souvislosti s aktivitou bavorské automobilky už představitelé města jednali s jejími zástupci o možnosti ubytovat v Karlových Varech manažery projektu. Dostupnost 5G sítě by podle náměstka Tomáše Trtka mohla být jedním z faktorů pro kladné rozhodnutí automobilky ubytovat je právě ve Varech.