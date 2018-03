52. ročník Pochodu Českým rájem – Putování za Rumcajsem

Letošní ročník se ponese ve znamení stého výročí vzniku Československé republiky a zároveň jako připomínka 130 let vzniku Klubu českých turistů.

Organizátoři připravili několik tras pochodu. Pro děti jsou to trasy 3, 6 a 8 km, které vedou do blízkého okolí Jičína, do Libosadu, na Zebín i k Šibeňáku. Trasy pro dospělé jsou letos situovány do části Mariánské zahrady v délce 15, 25, 38 a 50 km. Je nutné upozornit na to, že účastník pochodu musí jít po vyznačených trasách.

Trasy jsou vedeny mimo obec Brada-Rybníček, kde probíhají stavební práce na kanalizační síti. Cesty v této obci a okolí jsou neschůdné. Účastník pochodu si volí takovou trasu, na kterou mu budou stačit síly, nelze ji zkracovat. Projde-li všemi kontrolami a dojde podle propozic zdárně do cíle, čeká ho čaj a barevný účastnický list. Zajištěna je i možnost občerstvení na trasách a v cíli, pro děti jsou připraveny sladkosti, ale i tvůrčí dílna a hry.

Pro cyklisty jsou letos připraveny trasy 37, 54 a 64 km. Start a cíl je před jičínským zámkem v podloubí ve stejných časech i se stejnou výší startovného.

Pochod se koná za každého počasí, každý na vlastní nebezpečí, děti v doprovodu rodičů.