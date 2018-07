Výsadkáři skákali do sečské přehrady, padáky vozí sušit až na Moravu

„Sloužím u výsadkového praporu pětadvacet let, mám 240 seskoků a seskok do vody bych vyhodnotil jako ten nejkrásnější v životě výsadkáře,“ řekl vrchní praporčík Robert Otáhal, jeden ze sedmdesátky těch, kteří si výsadek z vrtulníku ve třísetmetrové výšce patřičně užívali.

„Stojí to za to, protože dopad není na tvrdou zem, kdy se člověk může pomlátit. Tady se můžete maximálně trochu nalokat vody, ale v tak příjemném počasí, jako je dnes, to nemá chybu,“ dodal.

Skákat nad vodou mohou pouze ti vojáci, kteří mají za sebou dvacet seskoků, ale i další úlohy, jakými je seskok s otevřením záložního padáku, seskok v noci, nebo s materiálem. „Zároveň musí splnit podmínku uplavat sto metrů v uniformě maskáčích a botách, aby byla jistota, že se neutopí,“ řekl vrchní praporčík.

Ti, kteří všechny podmínky splní, dosáhnou na odznak vyšší třídy. Vedle výsadkářů z Chrudimi si o něj dnešním úspěšným výsadkem řekli i další parašutisté z Prahy či Náměště nad Oslavou.

Zajímavostí je, že výsadkáři jsou limitováni počtem padáků přidělených na seskoky do vody kvůli jejich sušení. V Chrudimi speciální věž na sušení padáků nemají a po seskoku je vždy musí odvážet do logistické základny ve Štěpánově u Olomouce, kde věž mají. „Doufáme, že se jí v budoucnu dočkáme,“ dodal Robert Otáhal.