25. setkání pekařských mistrů

Pekařští mistři z blízkého i širšího okolí se celý rok připravovali, aby do Rožnova přivezli to nejlepší pečivo. Odborná porota bude vybírat z přihlášených vzorků nejlepší chleba a rohlík. Pozornost malých i velkých upoutá dopolední trojboj pekařských mistrů v netradičních disciplínách (běh s trakařem a třemi pytli mouky – S troškou do mlýna; běh na chůdách s pekařskou nůší na zádech – Přes hory a doly; běh s plným půllitrem piva na lopáři – O pekařský půllitr). Výstavka pečiva proběhne na Radnici.

„Po celý den budou moci návštěvníci nejen ochutnávat z široké nabídky pekařských výrobků, ale připraven je i bohatý kulturní program. Na pódiu u rybníčka vystoupí Dechová hudba ZUBŘANKA ze Zubří a komorní amfiteátr uvítá Folklorní soubor KLAS z Kralic na Hané. Pozdní odpoledne bude patřit vystoupení Lenky Filipové. V rámci jubilejního ročníku proběhne slavnostní představení 3. vydání knihy Lidová strava na Valašsku, která vychází v reedici po 21 letech. Kniha PhDr. Jaroslav Štiky pojednává o Valašsku a Valaších, jejich životosprávě, názorech a obyčejích, radostech a strastech,“ uvedl Jindřich Ondruš, ředitel muzea.

Která pekárna peče ten nejlepší chleba či rohlík? Vybrat tu nejlepší pekárnu a ohodnotit ji svým hlasem může každý účastník. Vyhlášení vítězů odborné i laické soutěže proběhne od 14.00 na komorním amfiteátru.

Vůně čerstvého chleba se bude linout i v ostatních areálech muzea. Na autentické pečení chleba v chlebové peci vodního mlýna z Velkých Karlovic – Podťatého se můžete podívat v areálu Mlýnské doliny a také v objektu domu č. 24 z Nového Hrozenkova ve Valašské dědině.

PROGRAM DNE:

9:00 otevření areálu

10:00 slavnostní zahájení

10:30 otevření výstavky pečiva na Radnici

10:30 - 12:00 pekařský trojboj - soutěž pekařských mistrů v netradičních disciplínách

10:30 - 13:00 Dechová hudba ZUBŘANKA - pódium u rybníčka

13:00 - 14:00 vystoupení Folklorního souboru KLAS z Kralic na Hané

14:00 - 15:00 vyhlášení vítězů odborné i laické soutěže - komorní amfiteátr

16:30 - 17:30 vystoupí Lenka Filipová - komorní amfiteátr

Vstupné na akci:

Základní: 100,- Kč/osoba

Snížené: 80,- Kč/osoba

Dětské: 50,-Kč/osoba

Rodinné: 200,- Kč/osoba